Quanto dura a quarentena de um spoiler?

No universo das séries de TV o aviso “contém spoiler” equivale ao “contêm glúten” nos alimentos. Você é avisado logo de cara que o comentário revelará algo de um capítulo que já passou. Se achar que tudo bem, segue em frente. Quem não cumpre essa regra de etiqueta, seja em posts no Facebook ou conversas de boteco, está cometendo um crime capital. Portanto: se você não viu o episódio de domingo de Game of Thrones e não quer ficar sabendo de nada, pare por aqui.

Fiz ontem um post sobre a antológica batalha de domingo entre zumbis e selvagens em Game of Thrones. O aviso foi dado, mas a foto entregou tudo. Falha minha. Recebi uma avalanche de reclamações igual a de caminhantes brancos despencando da colina. O problema é definir o que é spoiler. Se o episódio foi exibido no domingo, quando termina a quarentena? Quando poderemos falar abertamente sobre ele sem perder amigos?

As resenhas sobre filmes nos jornais costumam adiantar algo da trama sem avisar ao leitor. Nesse caso, tudo bem?. E o que dizer das cenas exibidas para promover o próximo capítulo da série? No caso do cinema, alguns trailers avançam tanto que chegam quase ao último capítulo.

O curioso é que no caso das novelas essa preocupação não existe. Pelo contrário. Existe até um mercado de revistas especializadas em fazer spoiler sobre os próximos capítulos. Todos querem saber antes que é o assassino.