Netflix usa Sérgio Reis para alavancar nova série

O canal Netflix divulgou um vídeo nas redes sociais no qual o ator Ashton Kutcher aparece dublando o cantor Sérgio Reis para promover a nova série norte-americana “The Ranch”.

A ação ocorre quase simultaneamente com a publicação de outro vídeo no qual o ator Michael Kelly, que interpreta o assessor Doug Stamper na série House of Cards envia um recado aos fãs da série no Brasil sobre spoiler.

A música escolhida foi “Saudades da minha terra”. Sentado em uma cadeira de balanço, Kutcher “canta” ao lado de Danny Masterson, que atua com ele. A dupla também trabalhou junta em “That 70’s show”.

A ação vem um bom momento, já que a nova série do Netflix não parece ter despertado muito interesse do público. E isso é uma pena.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kutcher e Masterson estão em grande forma em The Ranch na pele de irmãos que trabalham juntos na fazenda do pai durão, interpretado por Sam Elliott. A produção é simples e o formato inusitado: uma mistura drama e comédia (com direito à risadas de auditório).

Kutcher faz um jogador de futebol americano que era uma promessa nos anos de colégio e universidade, mas caiu nos ostracismo. Aos 34 anos, ele volta para o rancho onde vive a família, no Colorado, e retoma sua difícil relação com o pai.

Há quem diga que a série é sonolenta, mas o ritmo é o que menos importa. São os diálogos, cortantes e hilários ao mesmo tempo, que fazem a diferença.