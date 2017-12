Netflix libera trailer de House of Cards 4

“Nós tínhamos um futuro até você começar a destruí-lo”. É com com essa frase de Frank Underwood para Claire que começa trailer da quarta temporada de House of Cards. O Netflix disponibilizará os 13 episódios de uma só vez para seus assinantes no dia 4 de março.

Depois de uma terceira temporada sem grande repercussão, a série aposta na eleição presidencial para recuperar fôlego. O anúncio feito nas redes sociais mimetizou o início de uma campanha política de verdade e foi exibido pelo canal americano CNN no intervalo de um debate entre os pré-candidatos do Partido Republicano a Casa Branca.

Em um vídeo típico de campanha, crianças correm com a bandeira dos Estados Unidos enquanto um locutor diz: “É um novo dia na América. Hoje, mais pessoas do que nunca podem ir trabalhar, voltar para casa com suas famílias e dormir profundamente – tudo porque um homem se recusa a se acomodar e coloca pessoas na frente da política. Este homem é Frank Underwood”.