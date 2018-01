Netflix confirma segunda temporada de Narcos

O Netflix confirmou nesta quinta-feira (3) que a série “Narcos” terá uma segunda temporada. Já era de se esperar, uma vez que o protagonista, o narcotraficante Pablo Escobar, não morreu no final da primeira. Em tempo: não há como alguém reclamar de spoiler neste caso.

Sabemos como termina a história. A pergunta que fica no ar é até onde Narcos pode ir. Não existe muita margem de manobra na história do rei do tráfico. A única opção para fazer o roteiro render é voltar no tempo e contar os primeiros passos na construção do império do pó.

Não seria uma má ideia. Com 74 episódios, a novela colombiana “Pablo Escobar — Senhor do tráfico” começou na infância do protagonista, que renderia um filme à parte. A primeira temporada de Narcos foi estrelada por Wagner Moura. Isso significa que o ator terá que engordar tudo de novo (ele engordou 20kg para o papel) até o ano que vem. Melhorar o sotaque colombiano também não seria uma má ideia.