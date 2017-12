Game of Thrones está andando de lado?

(Atenção: o texto contém spoiler)

Escrever sobre Game of Thrones é sempre perigoso. Os fãs da série são muito rigorosos, tem excelente memória, leram os livros de George R.R. Martin e são pouco tolerantes com comentários displicentes. Feita a ressalva, peço licença para apresentar uma pergunta. A quinta temporada foi melhor que as quatro anteriores?

Poucas séries conseguem sobreviver por muitas temporadas sem andar de lado em algum momento. A HBO exibirá o décimo e último episódio no próximo domingo e até agora nada dos grandes confrontos territoriais. Se fosse um jogo de War, a partida estaria naquele ponto em que o tabuleiro fica lotado de peças coloridas, mas ninguém tem coragem de ir para cima.

A princesa loira Daenerys Targaryen (sósia da Grazi Massafera) parece que caiu na rotina. Nos últimos episódios a moça gastou seu tempo tentando lidar com a adolescência dos seus dragões mimados, debelando complôs internos, vivendo um casamento de fachada e assistindo lutas mortais nos finais de semana para se distrair. Tudo isso com a mesma cara blasé. Mas dominar o mundo, que é bom, nada.

No último domingo, ela saiu voando em cima de um dos filhotes. Tem gente chamando a cena de “antológica”. Há controvérsias. Em Winterfell e King’s Landing o compasso é de espera (e ócio).

A quinta temporada teve seus grandes momentos, e o genocídio dos zumbis no domingo retrasado foi um deles. Mas precisava mesmo o pai queimar a filha de dez anos em uma fogueira? Como existem 250 mil núcleos diferentes na trama, não custa perguntar: alguém tem notícia do paradeiro de Bran Stark e seu fiel aliado Hodor, o gigante?

Algumas notícias sobre a sexta temporada já começam a circular. A primeira: ela começará a ser gravada em julho. A segunda: a Espanha sediará novamente as gravações.