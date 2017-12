Ator de House of Cards manda recado sobre spoiler aos brasileiros

O canal Netflix divulgou hoje nas redes sociais um vídeo no qual o ator Michael Kelly, que interpreta o assessor Doug Stamper na série House of Cards, envia um recado aos fãs da série no Brasil.

A iniciativa é uma continuação de outro vídeo gravado por ele no ano passado ironizando a obsessão dos brasileiros pelo spoiler. O canal detectou que eles reclamavam muito nas mídias sociais quando diziam que Frank Underwood tinha se tornado presidente.

Foi então que Mike Kelly explicou de forma didática a diferença entre o spoiler babaca e o inevitável. O vídeo divulgado agora é a continuação dessa conversa e mostra a “evolução” dos brasileiros sobre o tema.

Uma coisa é falar de algo que é o desenrolar do enredo, outra é estragar a surpresa de algo que vai acontecer na temporada.

“Se você considera spoiler dizer que Frank é o presidente dos Estados Unidos, saiba que nem um republicano seria tão conservador”, disse o ator.

Na mensagem, Doug Stamper cita um quiz produzido pelo site Nexo que viralizou no Brasil. “Até eu fiquei surpreso com a minha baixa pontuação naquele quiz: Aconteceu em Brasília ou no House of Cards?”