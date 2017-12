TV em Série

Quem Faz

Viciado em séries desde os tempos do Arquivo - X, o jornalista PEDRO VENCESLAU é repórter de política do Estadão. Foi editor-executivo da revista IMPRENSA, colunista do jornal Brasil Econômico e colaborador da coluna Direto da Fonte, assinada por Sonia Racy. Colaborou com diversas revistas, entre elas Rolling Stone, Vogue RG, Brasileiros e Fórum. Entre 2005 e 2010, assinou uma coluna sobre seriados enlatados e nacionais no jornal Contato, que circula no Vale do Paraíba.