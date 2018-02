VMB bomba acessos do Portal MTV

Com uma transmissão online “superpotente”, a MTV conseguiu bombar seu portal na web por causa do VMB, premiação de música que ocorreu na última quinta-feira. No dia em que foi ao ar a 16ª edição do prêmio, o Portal MTV teve desempenho recorde: atingiu 1.487.142 visitantes únicos, um crescimento de 566% em relação ao dia do VMB 2009. O resultado superou as expectativas dos executivos do canal, que esperavam ter 1 milhão de visitas.

A audiência do evento na TV também foi maior do que no ano passado. atingiu cerca de 5.234.892 pessoas diferentes (total da população) no Brasil. Dentre o público-alvo da emissora (classes A/B, de 15 a 29 anos) houve pico de 3,06%, o que representa um aumento de 60% em relação ao ano passado.

Paraa atingir esse bom resultado de ibope, a MTV, que comemoras 20 anos no próximo mês, apostou alto na transmissão via web. Além da apresentação de Marcelo Adnet no palco do Credicard Hall, a VJ MariMoon funcionou como uma segunda apresentadora que coordenou a transmissão na internet. Ao todo, sete sinais transmitiram o evento ao vivo, com a premiação na íntegra, bastidores, o show surpresa na Praça Vitor Civita, câmera em 360º posicionada dentro do cenário do VMB, além de blogueiros que circularam pelo evento e um oitavo sinal na comunidade da Rocinha, no Rio.