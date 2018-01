Vazam na web primeiros 4 minutos do último ano de Lost

Atenção fãs de Lost: acaba de vazar na internet um vídeo que mostra os primeiros quatro minutos do primeiro episódio da 6ª e última temporada da série. Ela estreia nos EUA no próximo dia 2 de fevereiro, terça-feira.

A cena foi publicada pelo blogueiro DarkUFO agora pouco e o vídeo tem uma marca d’água da ABC. Se você não quiser saber nada sobre o futuro do seriado, recomendamos que não dê play abaixo:

Assistiu? Vamos agora as curiosidades da cena. Novamente, não leia abaixo se você não deseja saber spoilers!



Repararam que a cena foi gravada novamente? O cabelo de Jack não está raspado como na 1ª temporada e a aeromoça dá apenas uma, e não duas garrafinhas de alguma bebida para ele. O sneak peek mostra que o voo 815 da Oceanic realmente não irá cair, ou seja, Juliet realmente explode a bomba do último episódio da 5.ª temporada, ou seja novamente, o futurorealmente foi mudado!

O personagem Faraday nunca erra, né?

Em sua última temporada, Lost terá uma nova narrativa, que irá mostrar duas realidades ao mesmo tempo. A alternativa, no caso, mostrará as consequência da explosão da bomba de hidrogênio – deu para sentir o gostinho de como isso será no vídeo publicado acima.

No último final de semana, saiu no TV & Lazer uma matéria em que os atores de Lost comentam o derradeiro ano da série. Leia ela aqui para saber o que virá pela frente a partir da semana que vem.