Último capítulo de 'O Clone' marca 23 pontos

Com média de 23 pontos, segundo dados prévios do Ibope, O Clone chegou ao fim nesta sexta-feira. Exibida originalmente entre 2001 e 2002, a novela ganhou bastante repercussão ao entrar no Vale a Pena Ver de Novo, em janeiro deste ano.

Há nove anos, as últimas cenas da trama de Glória Perez renderam incríveis 62 pontos de média à Globo, algo bem diferente do que é visto hoje. Para se ter uma ideia, Fina Estampa, a atual novela das 9, tem registrado bons índices e sua melhor média – 45 pontos – foi atingida ontem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na próxima segunda-feira, reestreia no Vale a Pena Ver de Novo Mulheres de Areia, de Ivani Ribeiro, exibida em 1993.