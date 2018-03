TV Pirata leva Viva ao 3.º lugar de ibope na TV paga

Por Thaís Pinheiro

A cada novo programa reapresentado pelo Canal Viva, a emissora comemora o sucesso, quase inevitável, na audiência. Prova disso é o retorno do TV Pirata, desde o dia 1.º de janeiro, que já foi assistido por mais de 1,2 milhão de pessoas, segundo dados do Ibope.

No horário de exibição principal (sábado, à 0h), no consolidado desde a estreia, o humorístico leva o Viva ao terceiro lugar no ranking dos canais pagos, no total de indivíduos.

Desde que a emissora entrou no ar, em maio do ano passado, o destaque da grade tem sido a reprise de Vale Tudo (de segunda à sexta, à oh45), que fez sucesso no fim da década de 1980.