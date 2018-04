Totó reaparece vivo amanhã, em 'Passione'

Morte sem velório em novela, ainda mais se for uma trama de Silvio de Abreu, sempre traz a dúvida: será que o defunto morreu de fato? Pois em cenas previstas para o capítulo de amanhã, em Passione, da Globo, o morto-vivo Totó (Tony Ramos) retorna da “tumba” para assombrar/desmascarar a vilã Clara (Mariana Ximenes).

Na cena, que se passa na mansão dos Gouveia, Clara conversa com Bete (Fernanda Montenegro) sobre as ações deixadas por Totó, quando é surpreendida por Gemma (Aracy Balabanian), até então escondida, que a insulta e acusa pelo assassinato do agricultor. Quando também chega Agnello (Daniel de Oliveira), Clara fica nervosa e decide ir embora, mas é impedida por Adamo (Germano Pereira), Agostina (Leandra Leal) e Alfredo (Miguel Roncato), filhos de Totó que entram na mansão.

Todos a enfrentam e ela pede a Bete que não acredite no que dizem, mas Diogo (Daniel Boaventura), até então submisso amante da vilã, aparece para confirmar as acusações da família Matolli. Sem saída, a “mala femmena” de Totó continua a mentir para se safar das acusações, mas leva um tabefe de Bete e cai à beira da escada. Ainda ao chão, a vilã não acredita quando escuta a voz de Totó, que desce os degraus e anuncia com seu indefectível sotaque: “Sono vivo, Chiara”.

A golpista continua sua farsa, fingindo-se aliviada com a presença do marido. É o próprio camponês quem revela que tudo não passou de uma armadilha. Diogo, então, revela sua verdadeira identidade. Investigador de polícia, ele buscava informações sobre a morte de Eugênio (Mauro Mendonça) e precisou se envolver com Clara para apurar o caso. Durante as investigações, Diogo entrou na casa de Valentina (Daisy Lúcidi), avó de Clara, onde descobriu o testamento de Totó que beneficiava a vilã. Assim, o investigador e o camponês mantiveram contato e planejaram uma cilada para Clara. Totó acordou com toda a família a simulação de sua morte e apenas Kelly (Carol Macedo), irmã boazinha da vilã, não sabia o que se passava. Encurralada, Clara sai da mansão dos Gouveia, enfim, algemada.