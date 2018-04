Ti-Ti-Ti bate recorde de ibope, e BBB 11 estreia com 34 pontos

A boa fase da Globo no horário nobre não se resume apenas a Passione e ao Jornal Nacional. Na noite de ontem, Ti-Ti-Ti também bateu seu recorde de audiência, com 36 pontos de média. No capítulo levado ao ar, Armandinho (Alexandre Slaviero) descobre que é neto de Olavo Bianchi e, portanto, herdeiro de uma fortuna e irmão de Magali (Lucia Bronstein).

Mais tarde, a estreia de BBB 11 superou a estreia do BBB 10: foram 34 pontos de média, contra 30 pontos do ano passado. O bom resultado do reality, porém, não supera o ibope das outras edições e entra na marca do 3.º pior desempenho de estreias do programa: BBB1, 49 pontos; BBB2, 28 pontos; BBB 3, 37 pontos; BBB 4, 42 pontos; BBB 5, 46 pontos; BBB 6, 45 pontos; BBB 7, 43 pontos; BBB 8, 37 pontos ; e BBB 9, 37 pontos.

No horário do BBB, a Record não perdeu audiência e mateve os 12 pontos que vinha registrando no horário.

Já a minissérie de Amor em 4 Atos, baseada em canções de Chico Buarque pegou carona no bom ibope do Big Brother e, mesmo entrando no ar às 23h15, estreou com bons 21 pontos.