Tessália, do BBB, e Sônia Abrão viram piada no Twitter

A confinada Tessália Serighelli, do Big Brother Brasil, e a apresentadora Sonia Abrão, da Rede TV!, viraram motivo de piada dentro do Twitter. Desde o final de semana, os internautas brasileiros – celebridades, inclusive – estão criando brincadeiras para incluirem as duas no ranking dos assuntos mais comentados do microblog.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a hashtag #soniaabraofacts, o objetivo é criar algum post que ironize a tendência sensacionalista de Sonia. Alguns exemplos:

“Sônia Abrao pega praia na beira do Mar Morto”

“Hebe só não morreu porque a Sonia Abrão tava de férias”

“Sônia Abrão mata 2 tiros em um coelho só”

Em relação à participante do reality show, o mote é fazer algum trocadilho com o nome dela: Tessália. A hashtag é #tessaliaservepratudo. Confira nosso best of:

“Tesouro, não se junte com essa Tessália… Sim, mamãe: Tessália, Tessália!”

“O @realwbonner tem uma cara de quem já aprontou muita Tessália na vida!”

“O maior problema do Brasil é que os políticos costumam guardar o dinheiro público na Tessália”

“Só Activia tem Tessálias que chegam vivas ao seu intestino”

Em tempo: um perfil já foi criado apenas para reunir o melhor dos Fatos de Sônia Abrão: @factssoniaabrao

*Crédito fotos: Divulgação e Ernesto Rodrigues/AE