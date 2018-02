Temporada final de Lost sai em DVD em outubro

Quem não viu a temporada final de Lost e perdeu as explicações sobre os mistérios dentro da ilha – e fora dela – pode acompanhar tudo sem intervalos comerciais a partir do dia 14 de outubro. Esta é a data do lançamento do box com a 6.ª e derradeira temporada de Lost, segundo a Disney Home Entertainment.

Com a promessa de ser o novo Lost, a série Flashforward não teve chance na guerra de audiência americana. Com uma história que começou boa, se perdeu no meio, mas retomou o fôlego, a atração foi cancelada sem dar ao público respostas convincentes a todos os mistérios propostos. Mesmo assim, a companhia lança em DVD a série completa, também no dia 14 de outubro.

Além de Lost e Flashforward, a Disney lança ainda, no mesmo dia, outros boxes de séries. São eles: Desperate Housewives (6.ª temp.), Private Practice (3.ª temp.) e Grey’s Anatomy (6.ª temp.).