SporTV fecha transmissão dos mundiais de curling

Preparem os seus rodinhos, fãs que adoraram o curling durante a Olimpíada de Inverno de Vancouver. O SporTV fechou a exibição dos próximos campeonatos mundiais da modalidade esportiva, uma espécie de bocha no gelo.

O canal anunciou pelo Twitter a novidade. De 20 a 28 de março acontece o mundial feminino; de 3 a 11 de abril o masculino, na Itália.

Apesar de existir há séculos, o curling virou uma febre entre os brasileiros. Os jogos eram muito comentados no Twitter e piadas sobre o esporte surgiam aos montes. Para sentir o nível das brincadeiras, olha a foto do jornalista Fabio Chiorino simulando como seria a prática do curling no País.