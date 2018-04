Sessão nostalgia: vem aí 'Casal 20'

Depois de A Gata e o Rato e Profissão Perigo, o TCM traz mais uma série clássica dos anos 80: Hart to Hart ou Casal 20, como ficou conhecida a atração no País ao ser exibida pela Globo.

Casal 20 foi criada pelo romancista Sidney Sheldon e tem como protagonistas os atores Robert Wagner e Stefanie Powers. Eles formam o jovem e rico casal Jonathan e Jennifer Hart, que, avessos às mordomias que o dinheiro pode trazer, decidem usar a fortuna para viajar o mundo combatendo crimes. O casal espião conta com a ajuda do mordomo Max e do cão Freeway.

Casal 20 entrará no ar em 4 de abril e será exibida de segunda a sexta, sempre às 14 horas.