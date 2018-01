Séries: o que vem por aí em fevereiro

Enquanto corre para diminuir a janela de exibição de Lost para apenas uma semana em relação aos EUA – vai estrear aqui no dia 9 de fevereiro, às 21 horas –, o AXN lançará suas outras atrações com uma defasagem bem maior.

FlashForward, grande aposta do canal chegará apenas no dia 23 de fevereiro , às 22 horas. Nos EUA, a série entrou em cartaz no ano passado. A outra estreia é Castle, que chega dia 3, às 22 horas. Nos EUA, Castle está em seu 2º ano.

O AXN também traz as novas temporadas das séries CSI (dia 1º, 21h), Criminal Minds (dia 1º, 22h), CSI Miami (dia 3, 21h), CSI NY (dia 4, 21h), NCIS (dia 5, 21h) e a já cancelada Raising the Bar (dia 5, 22h).

NA SONY

estreias são várias. A principal delas, CougarTown – nova atração de Courteney Cox –, chegará no dia 4, às 21h30. Aliás, quinta-feira será o dia das comédias no canal, que lança, no mesmo dia, as inéditas Accidentally on Purpose (21h) e Community (22h30), além da nova temporada de 30 Rock (22h). O último título inédito da Sony, Royal Pains chegará no dia 21 de fevereiro , às 20 horas. O canal também trará as novas temporadas de Ugly Betty (dia 3, 21h), Top Chef (dia 6, 13h), America’s Got Talent (dia 6, 14h), Saturday Night Live (dia 20, 23h) e Private Practice (dia 22, 22h). A Sony lançará ainda uma série original latina chamada Los Caballeros las Prefieren Brutas, dia 28,13h. Na Sony, assão várias. A principal delas, CougarTown – nova atração de Courteney Cox –, chegará no dia 4, às 21h30. Aliás, quinta-feira será o dia das comédias no canal, que lança, no mesmo dia, as inéditas Accidentally on Purpose (21h) e Community (22h30), além da nova temporada de 30 Rock (22h). O último título inédito da Sony, Royal Pains chegará no dia 21 de , às 20 horas. O canal também trará as novas temporadas de Ugly Betty (dia 3, 21h), Top Chef (dia 6, 13h), America’s Got Talent (dia 6, 14h), Saturday Night Live (dia 20, 23h) e Private Practice (dia 22, 22h). A Sony lançará ainda uma série original latina chamada Los Caballeros las Prefieren Brutas, dia 28,13h.

FOX E UNIVERSAL

Finalmente a Fox traz para o Brasil United States of Tara (dia 8, 22h), série de Toni Collette. O canal trará também a 2ª temporada de Lie To Me, no mesmo dia e horário da estreia de FlashForward no AXN: dia 23, 22h. Briga

boa, não?

Já o Universal Channel lançará no dia 21 de fevereiro , às 21 horas, o 8º e último ano de Monk. No dia 22, às 23 horas, é a vez da estreia do 4º ano de Brothers & Sisters.

CALENDÁRIO:

1/2 – CSI (AXN, 21h)

Criminal Minds (AXN, 22h)

3/2 – CSI Miami (AXN, 21h)

Castle (AXN, 22h)

Ugly Betty (Sony, 21h)

4/2 – CSI NY (AXN, 21h)

Accidentally on Purpose (Sony, 21h)

CougarTown (Sony, 21h30)

30 Rock (Sony, 22h)

Community (Sony, 22h30)

5/2 – NCIS (AXN, 21h)

Raising the Bar (AXN, 22h)

6/2 – Top Chef (Sony, 13h)

America’s Got Talent (Sony, 14h)

8/2 – United States of Tara (Fox, 22h)

9/2 – Lost (AXN, 21h)

20/2 – Saturday Night Live (Sony, 23h)

21/2 – Royal Pains (Sony, 20h)

Monk (Universal, 21h)

22/2 – Private Practice (Sony, 22h)

Brothers & Sisters (Universal, 23h)

23/2 – FlashForward (AXN, 22h)

Lie to Me (Fox, 22h)

28/2 – Los Caballeros las Prefieren Brutas (Sony, 13h)