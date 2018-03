Seminário em SP discute o humor na televisão

Se durante a coletiva de imprensa do VMB, na última terça-feira, Marcelo Adnet fez questão de dizer, antes que lhe perguntassem, que não sabia qual era o limite do humor, tem outras pessoas afim de discutir o assunto. Na próxima segunda-feira (10), o Globo Universidade e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) promovem o seminário Humor, Ironia e Paródia na Televisão.

Farão parte da mesa os roteiristas da TV Globo Cláudio Paiva, de Tapas & Beijos, A Grande Família, TV Pirata e Sai de Baixo, e Mauro Wilson, de A Mulher Invisível, Aline, Casseta & Planeta e TV Colosso.

Em meio à onda de discussões sobre o que é válido ou não no humor, serão abordados temas como a criação do texto humorístico, as especificidades de linguagem, os diferentes tipos de humor, a evolução do gênero, a recepção e as diferenças na TV, no cinema e no teatro, entre outros.

As inscrições para o seminário Humor, Ironia e Paródia são gratuitas e podem ser feitas no site http://www.pucsp.br/inscricao/seminario_humor_ironia_parodia.

Data: 10 de outubro

Local: Teatro Tucarena – PUC/SP

Endereço: Rua Monte Alegre, 1024 – Perdizes – São Paulo

Horário: 19h30 às 21h30