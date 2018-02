Apostas milionárias de Band e RedeTV!, as duas últimas investidas das emissoras em formatos comprados, ambos da Endemol, ainda não emplacaram em audiência. Busão do Brasil, reality de confinamento em um ônibus que roda o País, sofre para encontrar o seu rumo. Há mais de um mês no ar, a atração, que já foi modificada por conta de pesquisas, não consegue ultrapassar a casa dos dois pontos de média, e não tem a repercussão esperada para o um realitu. O Último Passageiro, game entre escolas, no ar na RedeTV!, vai no mesmo caminho. No último domingo registrou média de 2,2 pontos de audiência, e não dá sinais de que irá passar muito disso.

