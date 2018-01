Sem Beyoncé e Coldplay, BBB fecha com Raimundos

Bem que o diretor Boninho tentou trazer para o Big Brother Brasil a banda Coldplay e a cantora Beyoncé, ambos de passagem pelo Brasil. Mas, pelo visto, o diretor terá se contentar mesmo com o Raimundos tocando dentro da casa.

A ideia da apresentação foi sugerida pelo músico Tico Santa Cruz, que enviou uma mensagem para o diretor via Twitter. Pouco depois, Boninho confirmou dentro do próprio microblog, para a euforia do roqueiro do Detonautas, que agora também canta na banda de Digão.

As negociações com a cantora americana chegaram a serem feitas, mas o cachê pedido por Beyoncé foi considerado muito alto. Boninho chegou a brincar que “ela só dá bom dia por US$ 20 mil”. Em relação ao grupo de Chris Martin, não há ainda nada de confirmado – mas contatos já foram feitos.

Nesta edição, o BBB 10 já teve dois shows internacionais: Eagle Eye Cherry e Akon. Esse último, aliás, protagonizou um momento com a dançarina Lia digno daqueles clipes de rappers americanos.