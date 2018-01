SBT na onda das drags

Aproveitando o sucesso de Dicésar, intérprete da drag Dimmy Kier, no BBB 10, o SBT leva ao ar hoje no 1 X 100, game show de Roberto Justus, a disputa em que as drag queens do show Segunda Acontece são as convidadas da “galera”, na disputa pelo R$ 1 milhão. Além das drags Salete Campari, Silvetty Montilla, Lady Meteora, Boo e Divina Núbia, também participam da galera o ator Sérgio Abreu e a cantora Lissah Martins.

Dicésar, aliás, só não participou do programa, gravado em 30/11 do ano passado, porque já estava fazendo testes entrar no Big Brother.