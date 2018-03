SBT anuncia cobertura nacional do carnaval de Salvador

Por Thaís Pinheiro

Pela primeira vez em 30 anos de história, o SBT será a emissora oficial do carnaval de Salvador neste ano. A afiliada TV Aratu já cumpria este papel regionalmente há muitos anos, mas, agora, a emissora de Silvio Santos vai transmitir a festa baiana para todo o país. Responsável pelo SBTFolia, Ariel Jacobowitz (ex-diretor de Hebe Camargo) já avisa que esta não será uma cobertura em forma de “maratona”. “Vamos fazer programas, com duração de uma ou duas horas, ao vivo, mostrando o que está acontecendo no momento e também o que aconteceu de melhor nos circuitos Barra-Ondina e Campo Grande”, explicou Jacobowitz durante coletiva de imprensa realizada hoje, em São Paulo.

Serão 17 horas de programação especial e inserções ao longo do carnaval entre os dias 4 (sexta-feira) e 8 de março (terça-feira), ancoradas por Eliana, Celso Portiolli, André Vasco e Lola Melnick, além da participação de Dicesar (ex-BBB), Paulinho Gogó (A Praça É Nossa) e dos apresentadores da TV Aratu Léo Sampaio e Casimiro Neto.

Segundo Henrique Casciato, diretor comercial da casa, “o SBT tinha grade que o programa Silvio santos predominava no domingo e não tinha como abrir espaço, a grade permitiu hoje que fizesse de forma bacana. Desta vez deu certo, o mercado acreditou. Se tivéssemos mais cotas, teríamos vendido”. Quanto às cotas, foram disponibilizadas seis unidades no valor de R$ 15.844.060,00 cada, vendidas para Skol, Claro, Banco do Brasil, Embelleze, Colgate e Buscopan.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Barra, o estúdio do SBT vai estar instalado no Monte Pascoal, local que recebeu, no último carnaval, o ex de Madonna, Jesus Luz. No circuito Campo Grande, outro espaço para a emissora será montado. As equipes de jornalismo da casa e das afiliadas ficam com a cobertura das festas de São Paulo, Rio, Florianópolis, Olinda e Minas Gerais.