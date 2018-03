Sansão e Dalila bate seu recorde de audiência

Em seu penúltimo capítulo, na noite de ontem, a minissérie Sansão e Dalila, da Record, registrou sua melhor média de audiência desde a estreia, em 4 de janeiro. Foram 15 pontos média e 26% de share (participação da audiência entre os televisores ligados) no horário das 23h21 à 00h20, na Grande São Paulo, o que garantiu o segundo lugar à emissora.

Até ontem, a média geral da minissérie em São Paulo era de 12 pontos, com share de 22%. No Rio, a média de Sansão e Dalila, até ontem, era de 14 pontos, com share de 27% de share – ótimos índices, levando em conta o horário tarde da noite em que é exibida.