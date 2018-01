Tessália, a vilã que é hit na internet

A participante Tessália Serighelli, do Big Brother Brasil 10, está entre as emparedadas de hoje à noite. Segundo pesquisas de portais, ela deve ser eliminada com mais de 70% de rejeição – ela é considerada a vilã desta edição, apesar de ter uma leitura totalmente equivocada do “jogo”.

Sendo sincero? Será uma pena caso a tuiteira realmente saia. Tessália vem rendendo boas piadas na internet e qualquer atitude sua dentro da casa tem uma incrível repercussão dentro da web – ambiente onde ela surgiu e gerou muita polêmica.

No blog Terror Tessália há uma compilação de imagens, sempre com a confinada fazendo caretas. As legendas são bem engraçadas e tiram sarro do jeito abobalhado da publicitária.

Outra brincadeira bem divertida é o quiz Que Tipo de Tessália Você É? Ao responder cinco perguntas relacionadas ao comportamento da @twittess, o internauta saberá se faz a linha “Tessália traia”, “Tessália bitch”, dentre outros.

Imperdível também é o vídeo dos blogueiros do Chongas e do Jacaré Bangueka. Em imagens exclusivas, eles “revelam” por meio de uma câmera com visão noturna o que Tessália e Michel fazem tanto debaixo do edredon.

Divertido, vai?