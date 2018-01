SAG Awards bisa Globo de Ouro

Não, leitor: nós não estamos usando neste post as imagens do Globo de Ouro da semana passada. É que aconteceu, no último sábado, o Screen Actors Guild (SAG) Awards, premiação em que o sindicato dos atores de Hollywood escolhe os melhores do cinema e da TV americana.

Como aqui nós falamos de televisão, vamos mostrar apenas quem foram os vencedores da noite em tal área. E para quem esperava alguma novidade, o SAG praticamente repetiu tudo aquilo que vimos no Globo de Ouro.

Sente só:

Melhor elenco de série dramática – Mad Men

Melhor elenco de série cômica – Glee

Melhor ator de série dramática – Michael C. Hall (Dexter)

Melhor atriz de série dramática – Julianna Margulies

Melhor ator de série cômica – Alec Baldwin (30 Rock)

Melhor atriz de série cômica – Tina Fey (30 Rock)

Melhor ator de minissérie ou telefilme – Kevin Bacon (Taking Chance)

Melhor atriz de minissérie ou telefilme – Drew Barrymore (Grey Gardens)

A única categoria que não “copiou” o Globo de Ouro foi aquela em que Tina Fey levou, no lugar de Tony Colette (United States of Tyra). Essa vitória, aliás, fez de 30 Rock o grande vencedor da noite nas categorias televisivas, com “apenas” dois prêmios.

A coincidência é engraçada, pois nenhuma vitória pode ser considerada uma barbada – de acordo com críticos e fãs.

Vamos ver, agora, se no Emmy deste ano a história se repetirá.