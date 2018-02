Rock nacional domina musical da série 'Aline' e pode virar CD

Na onda de episódios musicais em seriados americanos, a segunda temporada de Aline, série da Globo prevista para estrear em 20 de janeiro, promete um episódio musical bem brasileiro, como publicado na coluna Sem Intervalo de hoje.”O (Titã) Branco Mello (diretor musical da série) escolheu um momento do rock brasilero, dos anos 80, e o Mauro (Wilson, o criador do programa) pensou em tramas baseadas nas músicas para contar a dramaturgia do episódio”, explica o diretor de núcleo Maurício Farias, que também assina A Grande Família.

Maria Flor (Aline), Pedro Neschilng (Pedro) e Bernardo Marinho (Otto) já gravaram em estúdio as versões feitas por Branco Mello e Emerson Villani, especialmente para o programa, de Paralamas do Sucesso, Ira, Legião Urbana, Titãs, entre outros artistas. . O resultado pode virar CD.

“O programa já é bem musical, tem muitas cenas-clipes, e eu e o Mauro (Wilson) sempre tivemos vontade de fazer algo musical, tanto que no última episódio da 1.ª temporada eram todo o elenco cantou uma música da Gal Costa.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No episódio, també,m haverá referências a All that Jazz, musical de Bob Fosse, de 1979. “Isso acontece quando a Aline pensa que vai morrer”, explica Farias. No musical, marco dos anos 80, o protagonista, com a vida por um fio, revê momentos do passado e os transforma em números musicais.