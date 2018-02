RitaX FantásticoX Itaquera

A cantora Rita Lee foi um dos assuntos mais comentados da internet, e do Twitter hoje por conta da polêmica envolvendo suas declarações na web sobre Itaquera (0nde será construído o estádio do Corinthians) e a divulgação delas pelo Fantástico, da Globo, no último domingo. Rita anunciou que iria abandonar o Twitter alegando que recebeu muitas ameaças de torcedores do Corinthians, depois de uma declaração sua ter aparecido no quadro “Repórter por um dia”, do Fantástico. A reportagem mostrou que houve críticas ao estádio e exibiu a polêmica mensagem da cantora no Twitter: “Algo me diz que no estádio do Curintia será um presente de grego. Para quem não conhece, o Itaquera é o c* de onde sai a bosta do cavalo do bandido”. Rita acusou o programa de agir de “má fé” com ela. Procurada, a Globo, via assessoria, disse que na matéria sobre o estádio do Corinthians o Fantástico apresentou a opinião da cantora, de moradores de Itaquera e de torcedores do time. Como em toda cobertura jornalística, o programa procura considerar as diferentes opiniões sobre um assunto. No caso de Rita Lee, sua opinião foi tornada pública ao ser postada em seu Twitter, no dia 30.



Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.