Regina Casé levanta a audiência da Globo com "Esquentão!"

Regina Casé voltou à Globo, nesse domingo, para confirmar que o seu Esquenta! caiu no gosto do público. Exibido em edição especial com temática junina, o Esquentão!, como foi chamado, marcou 16 pontos de média no Ibope, com 38% de share (participação entre os televisores ligados). Em sua estreia, em janeiro, a atração teve 17 pontos de média.

No mesmo horário, normalmente, são exibidos A Turma do Didi e Os Caras de Pau, respectivamente. No dia 19 de junho, a média destes programas tinha sido 8 e 11 pontos, respectivamente. No fim de semana anterior, a média tinha sido um pouco melhor, com 11 e 13 pontos. Em 5 de junho, os humorísticos chegaram a 12 e 14 pontos de média.

Dobradinha. Enquanto isso, na sexta-feira, Globo Repórter e Macho Man também comemoraram seus números. Especial sobre festas de São João, o Globo Repórter atingiu, pela segunda vez, sua melhor média do ano, com 27 pontos e 47% de share. Macho Man aproveitou o embalo e bateu seu recorde, com 19 pontos de média e 40% de share.