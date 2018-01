Record veta Ana Paula Padrão no Haiti

A Rede Record vetou a ida da jornalista Ana Paula Padrão para o Haiti, devastado por um terremoto no dia 12 deste mês.

A apresentadora do “Jornal da Record” realizaria reportagens especiais sobre a situação atual do país caribenho. De acordo com a emissora, a ida da jornalista coincidiria com a cobertura da Olimpíada de Inverno de Vancouver, no Canadá, com início em 12 de fevereiro.

A jornalista estava de malas prontas para embarcar no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino ao Haiti. A pedido da emissora, Ana Paula desistiu da viagem, para se dedicar à cobertura da Olimpíada. A Record enviou outra equipe para atuar no Haiti.

A ida de Ana Paula também coincidiria com as férias de Celso Freitas – que divide a bancada do “Jornal da Record” com a apresentadora. A emissora justificou que a jornalista não poderia ficar tanto tempo ausente, já que a Olimpíada terá seis horas diárias de cobertura do veículo.