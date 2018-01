Record leva Hermes e Renato

O humor escrachado da turma de Hermes e Renato, da MTV, está de malas prontas para a Record. Os humoristas, que completaram no ano passado uma década na emissora musical – onde nasceram -, devem integrar a mais nova filial da MTV na TV aberta, o programa Legendários, do ex-VJ Marcos Mion. Com estreia prevista para março, nas noites de quarta-feira, Legendários traz em seu elenco, além de Mion, os ex-MTV João Gordo e Felipe Solari. A atração também conta com os humoristas Mia Mello, Marcelo Marrom (ex-Band), e o homem dos esportes radicais, Gui Pádua.

A trupe de Hermes e Renato, que ganhará um quadro na atração, deve fechar o elenco, que sofreu para ganhar corpo. Antes de chegar a esses nomes, a Record investiu pesado para o lado da turma do CQC, da Band, sem sucesso.Até a tarde de ontem, na MTV, a saída de Hermes e Renato era dada como certa. Traduzindo: não havia contraproposta. Resta saber se na nova casa a trupe terá liberdade para fazer piadas de pastores e rituais de exorcismo, como já fizera algumas vezes na TV.