Record entra para a série "Cala a Boca" no Twitter

Depois do Cala Boca Galvão, do Cala Boca Sylvester Stallone e do Cala Boca Tadeu Schmidt, foi a vez da Record figurar no Trending Topics mundial do Twitter, o ranking dos assuntos mais comentados do microblog, precedida pela ashtag #Cala Boca Record. O motivo foi uma reportagem exibida pelo Domingo Espetacular que dizia que a cantora Britney Spears usava drogas desde os 14 anos e maltratava os filhos.

A matéria foi motivada pelo caso do ex-segurança da cantora que a acusa por assédio sexual – o ex-policial Fernando Flores, de 29 anos – também foi lembrado. Além de assédio sexual, Flores denuncia maus tratos de Britney para com seus filhos. Segundo ele, ela se insinuou várias vezes, andou nua pela casa na sua frente e fez “uma série de investidas”.

Em campanha, os fãs da pop star protestaram no Twitter conseguiram deixar o assunto #Cala Boca Record em 4.º lugar dentre os assuntos mkais comentados.