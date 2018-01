Record acaba com o festival da casa própria

Contratado como certeza do segundo lugar em ibope aos domingos, Gugu já não fala mais a mesma língua que a Record. Após sofrer derrotas consecutivas em audiência para o SBT – a mais recente, anteontem – e com um dos maiores orçamentos da emissora, o Programa do Gugu passará por reformulações, e rapidamente. Já é fato que o alto escalão da Record está cansado do festival da casa própria que tomou conta do programa.

O quadro em que Gugu reforma ou dá casas novas à população de baixa renda, Sonhar Mais Um Sonho, continua, mas terá periodicidade maior, provavelmente não irá mais ao ar todas as semanas.

Mesmo com o programa ao vivo – Gugu já voltou de férias – a Record não conseguiu vencer Silvio Santos no último domingo. Registrou média de 10 pontos de audiência no horário, ante 11 pontos do SBT.

Essa foi a sexta derrota de Gugu para seu ex-patrão desde sua estreia na Record, em 31 de agosto, sendo a quinta consecutiva. No dia 17, Gugu chegou a antecipar sua volta de férias, gravando um programa inteirinho sobre a tragédia de Angra dos Reis, mas não obteve o retorno esperado.