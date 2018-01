Novo casal na praça: Rafinha Bastos e Silvia Poppovic

A Bandeirantes, como todo começo de ano, tira fotos do seu novo time de apresentadores e os transforma em displays de papelão – que ficam exibidos no prédio da emissora, no Morumbi.

O apresentador do CQC, Rafinha Bastos, roubou o display de Silvia Poppovic e o deixou na sua sala de casa – ele até divulgou a foto da aquisição em seu Twitter!

Silvia levou a brincadeira na esportiva e “reclamou” do trote em seu programa. Para que: Rafinha, que surgiu na internet criando vídeos de humor no começo da década passada, fez um filminho mostrando sua história de amor com o display.