Quem matou Odete Roitman?

Foram apenas 13 dias de suspense na reta final da novela Vale Tudo, mas a pergunta acima é um dos marcos da teledramaturgia brasileira. A trama de Gilberto Braga e Aguinaldo Silva, de 1988/1989, volta ao ar no canal pago Viva, a partir de 4 de outubro, à 0h45.

Para quem não se lembra, Vale Tudo girava em torno da vida de Raquel Accioli (Regina Duarte) e de sua filha Maria de Fátima (Glória Pires). Depois de dar um golpe na mãe, Maria de Fátima vai para o Rio para tentar o golpe do baú. Raquel, sem um tostão, vai atrás da filha, para impedir suas maldades. O público acompanha a ascensão de Raquel que, de vendedora de sanduíche na praia se torna empresária, e as falcatruas de Maria de Fátima, que se envolve com César Ribeiro (Carlos Alberto Riccelli), um ex-modelo que virou garoto de programa.

Inesquecível também é o drama da alcoolatra Heleninha Roitman (Renata Sorrah) e a crítica à corrupção e impunidade no Brasil. No fim, todo mundo se dá bem – menos Odete Roitman (Beatriz Segall), claro, que é assassinada por engano.