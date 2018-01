Purpurina no BBB10

O TV & Lazer estreia seu blog no mesmo dia em que começa o BBB10, que se anuncia como a edição mais eclética e fervida do reality show. Para comemorar, nada melhor do que assistir ao início do confinamento dos brothers no Café Uranus, no bairro da Santa Cecília, onde as drags mais luxuosas da cidade se juntaram para o lançamento da torcida organizada pelo maquiador Dicesar, a “Dimmy Kieer”.

Acompanhadas de uma plateia de amigos, Boo, Divina Núbia, Llady Meteora, Salete Campari e Silvetty Montilla, que às segundas-feiras apresentam no Uranus o show Segunda Acontece, aplaudiram orgulhosas a primeira representante da classe no BBB. “A participação dela vai colocar a gente num patamar muito legal”, acredita Núbia. Engajadas, as drags prometem se mobilizar para garantir que Dicesar chegue o mais longe possível no programa. “Sempre onde há um representante gay eu estou lá, torcendo, apoiando e mobilizando”, disse Salete, ex-candidata a vereador. “Ele vai poder mostrar que drag não é sinônimo de vulgaridade”, opinou Anny B.

As drags contaram que não sabem se Dicesar poderá aparecer “montado” no programa. “Ouvi dizer que a Globo não vai deixar. Mas ele levou uma mala secreta para lá, viu…”, entregou Núbia. Na tal “mala secreta”, segundo consta, há “peruca, salto alto e maquiagem”. Mas para Silvetty, Dicesar, mesmo “à paisana” terá uma função educativa, digamos assim. “Com a Dimmy aparecendo desmontada, vamos poder mostrar que somos normais, que temos família…”, observou.

Passada a estreia, as amigas guardam bastante expectativa para o sábado, tradicional dia de festa no BBB – ocasião perfeita para Dicesar aparecer como drag. “Na minha opinião, ela deveria poder mostrar o que ela é. Senão, qual é a graça?”, questiona Núbia, que garante: “Se ela for parar no Paredão, estaremos todas lá no estúdio, na torcida!”

Longe da ferveção do Café Uranus, o BBB10 pareceu começar um tanto frio. Como sempre fazendo de tudo para reinventar o jogo, a produção manteve suspense sobre quem seriam os dois “participantes surpresa”, que integrariam a turma de 17 confinados. Não se pode deixar de anotar que, além de buscar celebridades lançadas na internet – como Tessália (a Twitess) e Sérgio (o Sr. Orgastic) -, o programa resolveu ressuscitar participantes de edições anteriores – dois ex-BBBs vão voltar a ser BBBs. Seria uma maneira de entrar na onda do “quase famosos” do reality da concorrente, A Fazenda (Record)?

(com Alline Dauroiz)