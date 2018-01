Produtora Badalhoca ganha programa na MTV

A MTV, que nas últimas semanas perdeu boa parte de seu elenco para a Record – “culpa” do futuro programa Legendários, de Marcos Mion – foi encontrar na web (algo que acontece bastante nos últimos dois anos) os responsáveis por aquele que será o seu novo programa humorístico: a produtora Badalhoca.

Liderada pelos jovens cariocas Erik Gustavo e Ronald Rios, a Badalhoca terá, a partir de 5 de março, um programa semanal na emissora. Ele irá ao ar todas as sextas-feiras, à 0h, e terá 15 minutos de duração. Ainda não há um nome definido para a atração. Segundo Rios, três estão na lista.

No ano passado, a dupla ficou em evidência após um vídeo em que satirizavam uma campanha de uma marca de cerveja, estrelada por membros do CQC. Eles quase foram processados e tiveram que editar o material depois.

O programa, basicamente, terá o mesmo formato dos vídeos que os popularizaram no YouTube e que os levaram depois para o site da MTV – e, consequentemente, para os programas Portal MTV e Fiz Na MTV (dedicados a mostrar na TV os melhores trabalhos do site). Metade da atração terá o formato do quadro “Com a Palavra, Ronald Rios”, um hit virtual que os levou a serem entrevistados pelo programa de rádio Pânico. Os dois devem fazer reportagens humorísticas e algumas esquetes também.