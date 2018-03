PlayTV apresenta suas novas modelo-apresentadoras

A PlayTV está com algumas novidades para o mês de março. Hoje, por exemplo, o canal tem a estreia de duas novas apresentadoras. E que apresentadoras!

Rafaela Tomasi, de 23 anos, estará no comando do Vitamina (22h), dedicado à videoclipes clássicos. Já Marcela Silvestri, de 25, apresenta o CinePlay (20h30), dedicado às novidades do cinema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A PlayTV está na Sky (canal 86) e na Net Brasilia (Canal 13). Um negócio bacana é que 100% de sua programação é transmitida pela internet, ao vivo. O CinePlay, inclusive, fica disponível para ser visto no site do canal – on demand -, assim como os programas Pop Up e MOK.