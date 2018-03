People + Arts sai do ar e vira canal de séries

Sai People + Arts e entra Liv. A partir do dia 12 de abril, a Discovery Networks fará uma mudança radical em um de seus canais fechados mais populares. Além do novo nome, o Liv terá sua programação quase toda repleta de séries inéditas e antigas. O foco com a reformulação será atingir o público feminino.

Dentre as novidades que farão parte do cardápio, destacam-se vários seriados dramáticos. Com o lançamento do canal, chegam Mercy (foto), Parenthood e Life Unexpected. A partir do 2º semestre estão programadas as estreias de Material Girl, Happy Town e Hawthorne.

As séries serão as principais responsáveis pelo recheio de segunda a sexta-feira. Produções antigas de sucesso também foram adquiridas, caso de Dawson’s Creek e Judging Amy. Os finais de semana serão dedicados a filmes e reality shows.

Apesar de todas as novidades, o Liv continuará a exibir as produções mais famosas do People + Arts, como The Tudors (4ª temporada chega em setembro), Extreme Makeover e Project Runway.