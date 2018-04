'Passione' bate recorde de audiência e alavanca ibope de outros programas

Em sua reta final, Passione, enfim, alavancou a audiência: ontem, as cenas da volta de Totó (Tony Ramos) fizeram a novela das 9 da Globo chegar ao seu recorde de iboppe, com 54 pontos e 76% de share (participação no número de televisores ligados). Essa foi i a maior audiência de novela das 9 desde a exibição do último capítulo de Caminho das Índias, que bateu os 55 pontos de audiência, com 81% participação.

À espera das cenas reveladoras, em que Totó e Diogo (Daniel Boaventura) contam que estiveram mancomunados para enganar Clara 9Mariana Ximenes), parte da programação noturna da emissora se beneficiou. Ti-Ti Ti registrou, pela segunda vez, seu melhor desempenho (35 pontos) e o Jornal Nacional marcou 42 pontos, sua maior audiência desde setembro de 2009.