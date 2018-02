Paola Oliveira substitui Ana Paula Arósio

A Globo acaba de anunciar que escalou Paola Oliveira para interpretar a heroína Marina da próxima novela das 9, Insensato Coração. O nome que assumiria a personagem era suspense desde a semana passada, quando a emissora dispensou Ana Paula Arósio da produção, uma trama de Gilberto Braga.

Elogiada pela atuação em Cama de Gato, novela das 6 em que interpretou a vilã Verônica, Paola embarca para Florianópolis nos próximos dias, segundo informou a assessoria de imprensa da Globo. A equipe grava na cidade desde o mês passado.

Com a escalação, Paola fica mais do que em evidência nos próximos tempos: ela está em As Cariocas, que estreia amanhã (terça), em Afinal, o que querem as mulheres?, no ar em novembro, e, agora, na novela, que substituirá Passione em janeiro.