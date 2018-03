Once Upon a Time deixa Sony em 1.º no ibope da TV paga

allas), na série Once Upon a Time. Crédito: Divulgação

Feita para atrair crianças para a frente da TV (e exibida em horários alternativos, com esse objetivo), Once Upon a Time, nova série do canal Sony (Às quintas, às 21 horas), conseguiu ótima audiência entre os adultos aqui no Brasil. A estreia da trama, há uma semana (dia 12), rendeu ao canal o 1.° lugar em audiência na TV paga, entre o público de 25 a 49 anos, das classes AB.

Segundo dados do Ibope, na Grande São Paulo, a exibição está entre os top 3 em outros oito públicos específicos, incluindo mulheres (de 18 a49 anos, das classes AB) e homens com o mesmo perfil.

Dos mesmos produtores executivos de Lost, Edward Kitsis e Adam Horowitz, Once Upon a Time estreou nos Estados Unidos em outubro, com ótimo índice de audiência para a rede aberta ABC: quase 13 milhões de espectadores. Porém, ao longo da primeira temporada (que lá termina dia 13 demaio, com 22 episódios), a série decaiu em ibope e, hoje, registra 8,3 milhões de espectadores.

Fábula moderna

Na trama, a jovem Emma Swan (Jennifer Morrison, de House) vê sua vida mudar na noite do seu aniversário de 28 anos, quando recebe a visita inesperada do filho de 10 anos, abandonado por ela logo após o nascimento.

O menino, Henry (Jared Gilmore, de Mad Men), acredita que ela seja filha da Branca de Neve (e conta a ela o seu grande segredo: a Rainha Má lançou uma poderosa maldição contra os personagens do mundo encantado condenando todos a viverem no mundo real, numa pequena cidade chamada Storybrooke. Henry acredita que Emma seja a única capaz de salvar os seres mágicos da praga da madrasta.

Mesmo sem acreditar na história do menino, Emma se vê atraída por ele e sua estranha cidade. Preocupada, decide ficar por um tempo e logo começa a perceber que Storybrooke é mais do que aparenta ser.

* A trama vai ao ar pelo Sony, às quintas, às 21 horas. As reprises são: quintas, à oh. Sextas, às 14h. Domingo, às 18h e às 22h.