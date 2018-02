Três anos se passaram do seu lançamento, e o longa Tropa de Elite continua rendendo na TV. Na noite do último domingo, dia (05/09), a Record conquistou o primeiro lugar em audiência por mais de uma hora, durante a exibição do longa. No horário em que foi ao ar, das 23h14 à 1h25, Tropa de Elite marcou 12 pontos de média de ibope e 27% share (participação no total de TVs ligadas).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.