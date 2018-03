Novo programa de Seinfeld estreia nos EUA

A fim de segurar ainda mais a audiência após a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno, a NBC exibiu na noite de domingo um episódio especial de The Marriage Ref, novo programa de Jerry Seinfeld. Mistura de reality show com humorístico, a atração traz sempre um casal revelando seus problemas matrimonias em frente às câmeras. Até aí, nada de novo. O diferencial é que, em um palco ao vivo, um júri formado por celebridades é responsável por analisar e dar conselhos para o casal – que aparece em um telão.

A NBC exibiu ontem 30 minutos do programa, que estreia de verdade nesta quinta-feira. No preview, o trio de “psicólogos” foi formado por Alec Baldwin, a apresentadora Kelly Ripa e o próprio Seinfeld. Apesar de ser o principal nome do reality (produtor-executivo e grife), Seinfeld não deverá aparecer em todas as edições – que serão comandadas pelo comediante de stand-up Tom Papa.

Em um promo divulgado pelo canal, é possível observar que os convidados sempre mudam. E sente só a lista de celebrities que aparecem no vídeo: Madonna, Larry David, Tina Fey, Eva Longoria, Sarah Silverman e Ricky Gervais. Segundo a revista Variety, Baldwin foi tão bem no piloto que a NBC já deseja que ele seja um membro fixo do reality.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PS: The Marriage Ref ficou em primeiro lugar na audiência, no horário das 22h: 14.5 milhões de espectadores.