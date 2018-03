Novo canal da Fox, Bem Simples entra no line up das operadoras em abril

Quem é que não gosta de “dicas fáceis”, “truques simples” e “soluções práticas” para “facilitar o dia a dia”? Expressões como essas não faltaram aos executivos da Fox que, nesta quarta-feira, lançaram oficialmente seu 12.º canal, o Bem Simples, ainda sem vaga nas operadoras, mas que deve entrar nos pacotes mais básicos a partir de abril. Focado 24 horas no “faça você mesmo”, o canal tem programas de culinária, artesanato, decoração, moda, beleza, família e bem-estar, além de uma “faixa nobre” nos períodos da manhã e tarde, para atrair, principalmente, donas de casa.

“Esse é um canal voltado para todo mundo que gosta de dicas para melhorar sua rotina, mas é claro que estamos pensando nas necessidades da classe C, cada vez mais presente na TV paga”, explica o vice-presidente da Fox no Brasil, Gustavo Leme.

Franquia do canal argentino Utilisima, lançado em 2008 e que hoje já alcança 21 millhões de residências em 34 países, o Bem Simples chegou ao Brasil como um bloco do canal Fox Life – que a partir de 1.º de março volta a ser exclusivamente focado em comportamento e estilo de vida, com muitos reality shows.

Talentos nacionais

Gravado na Argentina, o conteúdo do canal será 90% inédito, o que significa 350 horas de produção nova, 60% brasileira e 40% dublada do espanhol para o português. “Tentamos adaptar todo o conteúdo para o gosto do brasileiro, e a ideia é produzir cada vez mais programas com talentos nacionais”, afirma a diretora de programação da Fox, Kátia Murgel.

Dentre os talentos da nova casa estão os chefs *Carla Pernambuco (do Carlota), que apresentará o Brasil no Prato, sobre culinária brasileira; Rogério Shimura (do D.O.M) e Ana Zita Fernandes (da Barbarella Bakery), que comandarão o A Confeitaria; Carole Crema (da La Vie en Douce), que apresenta a 2.ª temporada do Cozinha Caseira; e os meninos do Homens Gourmet, Carlos Bertolazzi, Dalton Nery Rangel, Guga Rocha e Ricardo Bonomi.

Para falar de cuidados na gestação e com bebês de 0 a 3 anos, a atriz Joana Limaverde apresenta o Show de Bebê. E, ainda, Juliana Camargo comanda o Lar Express (sobre dicas para a casa); Ana Carolina Scaff e Marília Moreno dão dicas de moda e beleza no Ser Mulher; e Dani Marcondes fala de artesanato e artes manuais no Tudo Simples.

Mercham discreto

Kátia Murgel diz ainda que o programa não vai parar a todo momento para apresentar merchandisings, coisa comum nos quadros de “faça você mesmo” dos canais abertos. Os anúncios vão aparecer de maneira mais discreta.

“A publicidade vai ser muito impotante para o canal e poderemos oferecer ao anunciantes não apenas os 30 segundos dos comerciais e inserções de logomarcas, mas programas inteiros”, explica Gustavo Leme. “Imagine uma marca de ferramentas aparecendo em um programa sobre marcenaria ou uma marca de alimentos comandando um programa culinário. Todos os temas dos programas do Bem Simples permitem boas campanhas publicitárias”, diz o vice-presidente já de olho nos anunciantes que comprarão as cotas-fundadoras do canal.

