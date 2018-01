'NCIS:LA' estreia em 3 de março no Brasil

O canal A&E trará, no dia 3 de março, a série NCIS: Los Angeles, o spin off de NCIS (em cartaz no AXN). A versão original está em sua 7ª temporada e figura sempre entre as cinco atrações mais vistas nos Estados Unidos. A equipe do novo NCIS: LA é encabeçada por Chris O’Donnell e LL Cool J e foi apresentada durante o antepenúltimo e o penúltimo episódios do 6º ano de NCIS, quando o time de Jethro Gibbs (Mark Harmon) ajudou os colegas de Los Angeles em uma investigação.

O próximo spin off em séries de investigação deve ser o de Criminal Minds, como o Estado adiantou no ano passado.