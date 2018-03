Não viu curling no SporTV? Canal se explica

Olha, que o curling é um sucesso a gente não duvidava. Mas ficamos impressionados com o número de leitores que nos perguntou a razão do SporTV não ter exibido o começo do campeonato mundial de curling no último final de semana, como prometido – e anunciado com entusiasmo por este blog.

O canal, que comprou os mundiais masculino e feminino da modalidade esportiva, esclarece:

“Por conta das muitas competições que os canais SporTV levam ao ar neste

período – como o Masters 1000 de Indian Wells e a Copa do Mundo de Ginástica

Artística -, o Mundial Feminino de curling será exibido na quinta-feira, dia

25, e no final de semana, nos dias 27 e 28, quando acontecem as semifinais e

final.”