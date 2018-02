Na corda-bamba do glamour

Depois de se aventurar como apresentadora, a atriz Erika Mader finaliza, no Rio, as gravações de Na Fama e Na Lama. Com estreia prevista para 2 de outubro no canal Multishow, o seriado conta a história de uma ex-participante de reality show de confinamento – Confinados 3, obviamente inspirado no Big Brother – que fica em segundo lugar e tenta, a todo custo, manter-se na mídia.

Na tentativa de viver cercada de glamour, Jéssica, mulher de seu tempo, tem o parceiro ideal no cabeleireiro Magno, papel de Luis Salem. Malu Mader, tia de Erika, dá uma forcinha à produção, numa participação especial como ela mesma.

O seriado, de 13 capítulos semanais, será apresentado às 23h.