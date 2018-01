A entrada do maquiador Dicesar no BBB10 já rende frutos fora do confinamento: os vídeos das performances da drag queen Dimmy Kieer, sua personagem, estão bombando no Youtube. De ontem pra hoje, um dos vídeos chegou a ter mais de mil acessos por minuto.

A maioria dos visitantes que postam comentários deixam mensagens de apoio a Dicesar. Outros, de repúdio à iniciativa do programa de apostar na diversidade sexual.

Veja o hit de Dimmy Kieer, “Bixa linda, mona luxo”: