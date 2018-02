'Men of a Certain Age' é cancelada nos EUA

Estrelada por Ray Romano (eterno patriarca de Everyboby Loves Raymond) , a comédia dramática Men of a Certain Age acaba de ser cancelada nos Estados Unidos.

Em seu anúncio oficial, o TNT alegou queda na audiência, segundo o site do Hollywood Reporter. Lançada em 2009, a série foca nos dramas da meia-idade masculina e na amizade dos três protagonistas, vividos por Romano, Andre Braugher (recém indicado ao Emmy por sua performance na série) e Scott Bakula. No Brasil, a trama vai ao ar pelo Warner Channel e está em sua 2.ª temporada.

“Enquanto o programa tem apresentado grandes histórias e performances impecáveis​​, a audiência simplesmente não tem chegado ao ponto em que possamos continuar com a série”, explica o TNT em nota oficial.

De fato, a queda de ibope foi vertiginosa: foram 5,4 milhões de espectadores no piloto, em 2009, contra 1,7 milhão no último episódio do 2.º ano, n o último dia 6 de julho.